Déforestation, climat... la forêt amazonienne, malgré sa gueule de bois, peut-elle encore être sauvée?

Jean-Louis Doucet, professeur de foresterie tropicale à Gembloux Agro-Bio Tech (rattachée à ULiège) était au micro de Martin Bilterijs dans notre matinale. Ils refaisaient le point ensemble sur la situation de cet océan vert. "Chaque année, c’est l’équivalent de la superficie de la Belgique qui disparaît " rappelle le scientifique. Et principalement parce que la forêt est convertie en terres agricoles. " Terres agricoles destinées à la production de bovins ou destinées à la production de soja qui sert à alimenter nos animaux, notamment les poulets et les porcs ". Pour lui, il s’agit donc là d’un premier écueil. Le deuxième est que la forêt amazonienne est victime des changements climatiques. En ce sens que " les climats en l’Amazonie sont aujourd’hui plus saisonniers, ce qui va se traduire par une mortalité plus importante de certaines espèces d’arbres. Les arbres sont habitués à une ambiance relativement constante, humide ".

Bien plus qu’en Afrique, même centrale par exemple, où les saisons peuvent être marquées. Et le résultat est dramatique : " Ce qui fait que sa fonction de puits de carbone – puits étant défini comme la différence entre ce qui est fixé par la forêt lors de la croissance des arbres et ce qui est émis lors de la mortalité de certains arbres – est aujourd’hui proche de zéro ". A contrario des forêts du bassin du Congo, par exemple, qui continuent à absorber in fine du carbone.