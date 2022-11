Defoort & Da Costa Quartet, un concert jazz à l’Atomium

Découvrez les concerts Atomium Jazz dans la magnifique salle Ilya Prigogine à l'Atomium, sphère latérale avec une vue imprenable sur Bruxelles ! Lors de cette troisième édition, vous pourrez écouter le groupe "Defoort & Da Costa Quartet" ce samedi 12 novembre 2022.

Depuis 20 ans déjà, ces 4 musiciens jouent souvent ensemble et vous proposent des compositions et des arrangements personnels des standards de jazz. L’ambiance de l’époque "hard-bop" des années’50-’60 n’est pas loin, sans tomber dans la nostalgie… L’écoute mutuelle et la communication musicale se passent très naturellement et engendrent un plaisir à voir et écouter.

Bart Defoort a enregistré 5 CDs sous son nom depuis 1997 et a joué au festival de Liège, au Jazz Middelheim et au Gent Jazz. Il est aussi membre du Brussels Jazz Orchestra depuis sa création en 1993. Avec le BJO, il a enregistré 15 CDs et des dizaines de concerts dans toute l’Europe, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud. Bart Defoort possède un son très chaud et personnel, avec un langage mélodique inspiré par Dexter Gordon, Hank Mobley, Sonny Rollins, John Coltrane ou encore Gene Ammons. Il est prof de Saxophone au Conservatoire de Gand.