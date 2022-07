Définir et analyser le concept de consentement avec la philosophe féministe Manon Garcia

Depuis l’affaire Weinstein et le mouvement #Metoo, la notion de consentement (jusque-là essentiellement l’apanage des milieux féministes et des travaux universitaires) s’est popularisée. On n’a jamais autant parlé de consentement, à tel point que ce sujet à la fois éminemment politique et juridique est devenu littéraire avec des ouvrages comme Le Consentement de Vanessa Spingora ou, plus récemment, La Familia Grande de Camille Kouchner. Pour preuve de l’intérêt suscité auprès du public, on répertorie 182.000.000 occurrences sur Google quand on tape Le Consentement pour 65.700 quand on recherche Julie ou la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, pourtant l’un des plus grands succès de librairie de la fin du XVIIIᵉ siècle ! Le récit de Vanessa Spingora va être adapté au cinéma et l’ouvrage a connu un retentissement médiatique international avant même sa parution. C’est dire à quel point cette question passionne.