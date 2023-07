Défilé vénitien au château de Lavaux-Sainte-Anne

Le carnaval de Venise est à l’honneur au château de Lavaux-Sainte-Anne. Ce week-end, une centaine de costumés qui participent au prestigieux carnaval italien envahissent le domaine. " Nous organisons quatre évènements par an ", explique Fanny Toussaint la directrice du château. " Celui-ci est clairement le plus attendu parce qu’il y a vraiment cette magie et cette poésie !" "

Les costumés déambulent dans les jardins à la française, devant les douves, à l’intérieur du château. Silencieux, ils prennent la pause pour le plus grand plaisir des nombreux photographes et saluent le public d’un simple petit mouvement de la tête. Lilla Maurici est une habituée du carnaval. Elle confectionne elle-même ses costumes, un travail de précision et de patience : " Evidemment si vous travaillez à temps plein, vous pouvez le confectionner en un mois mais c’est rarement le cas. Moi, j’ai mis un an pour terminer un costume sur lequel j’ai cousu 500 perles à la main ! "