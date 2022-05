Défilé du 9 mai en Russie: "Un aveu de déroute militaire"

Certes les images du défilé militaire restent impressionnantes : ces rangées de bérets verts, ces lignes de jupes blanches, ces haies d’armes, ces files de char rutilants… 10.000 hommes, et femmes, ont paradé dans la capitale moscovite. Mais ce 9 mai, date, en Russie, de la célébration de la capitulation nazie lors de la seconde guerre mondiale, n’a pas été aussi marquant que prévu, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Il n’y a pas eu de déclaration de guerre, ni d’annonce d’une mobilisation générale, pas de menace nucléaire, non plus. Et encore moins de victoire pour cette date symbolique.

La météo, selon la version officielle, a même empêché les avions de voler… pas de défilé aérien pour cette année.

"La météo ! C’est ce qu’ils disent…"

"La météo ! C’est ce qu’ils disent…", réagit Marie Mendras, politologue au CNRS et à Science Po Paris et spécialiste de la Russie, dans l’émission Déclic (La Première). "Leurs avions auraient très bien pu voler, avec cette fine pluie ! [Ce défilé] est un aveu de déroute militaire. Les Russes sont en déroute militaire depuis la seconde semaine de leur invasion [de l’Ukraine], quand ils ont dû admettre qu’ils ne pourraient pas prendre la capitale. Et aujourd’hui, assurer plus d’hommes dans un défilé, y mettre des avions, ce n’est tout simplement pas possible. Ils ont perdu beaucoup d’avions, d’hélicoptères dans ces combats."

D’après le magazine Forbes, le défilé comptait 35% d’hommes et de machines en moins qu’en 2021.