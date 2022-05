Défilé du 9 mai : paroles de Russes

Pour elle, c'est cette mémoire qu'il faut célébrer et non l'engagement russe en Ukraine.

"Il ne faut pas faire ce parallèle, ce sont des époques complètement différentes", dit-elle, lunettes de soleil sur le nez, contredisant de facto le président russe.

Il ne faut pas faire ce parallèle, ce sont des époques complètement différentes.

Dans le contexte répressif russe, elle ne s'avance guère plus, espérant que "tout ça va se terminer rapidement".

La liesse des autres années n'est pas au rendez-vous

En ce lundi matin, un silence inhabituel est descendu dans le centre ville, hérissé de drapeaux rouges et quadrillé par les forces de l'ordre. Puis on les a entendus: les chars, les systèmes anti-missiles et les immenses missiles balistiques frappant l'asphalte de leurs chaînes et de leurs pneus.

Des mains se lèvent pour faire "coucou" aux soldats juchés sur leurs montures.