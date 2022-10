Déficit et endettement en hausse à tous les niveaux de pouvoir en Belgique, c’est grave Docteur ?

Le contexte est connu. Les attentes des citoyens et des indépendants sont de plus en plus nombreuses vu la hausse des factures énergétiques et les gouvernements sont parallèlement confrontés à une hausse des déficits et du taux d’endettement. Alors que les budgets se confectionnent au niveau fédéral, des régions et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les présidents des trois partis francophones de la majorité ne cachent pas leurs inquiétudes. Mais au-delà du constat, les divergences d’appréciation et de solution apparaissent vite.

Pour Jean-Marc Nollet, le coprésident d’Ecolo : " L’état des finances est préoccupant. Ce que l’on vît maintenant, ce n’est pas une énième crise mais le bout de l’impasse. C’est la fin d’un modèle."

Pour Georges-Louis Bouchez, le président du MR : "Si on prend l’ensemble des structures et plus particulièrement les francophones, la situation est dramatique. Il est minuit moins une. On ne va pas pouvoir continuer à ne pas régler la question des déficits. L’argent gratuit n’a jamais existé mais ça existe encore moins aujourd’hui."

Et pour Paul Magnette, le président du PS : " La situation est très compliquée mais je pense que quand on est dans une situation de crise sociale, de crise énergétique majeure comme celle que nous connaissons, la question budgétaire doit passer au second plan."