Défi Viva for Life : We Run Together

Détail de l'événement :

Participez à une marche ou à un jogging solidaire et apportez votre soutien à la lutte contre l’enfance démunie organisé par le club We Run Together de Chastre.

Parcours:

5 km fléché ou libre

10 km fléché ou libre



En ces temps chamboulés, les inégalités se creusent et la précarité s'aggrave, ouvrons nos cœurs et courons ou marchons ensemble pour inverser les tendances. La pauvreté c’est insupportable, chez les enfants c’est inacceptable…

Alors, ça vous dit un évènement solidaire ?