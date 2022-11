Défi Viva for Life : Warm up for life à Bruxelles à partir du 8 décembre

Détail de l'événement :

ENGIE, sa Fondation et ses collaborateurs se mobilisent en cette fin d'année pour apporter un peu de réconfort aux personnes les plus précarisées et les enfants en particulier. Dans le cadre de Viva For Life, ils organisent un marché solidaire dans nos bâtiments. Le but est que leurs collaborateurs y vendent leurs créations (savons, bijoux, gâteaux) au profit des plus démunis. Par ailleurs, ils encourageront également les dons via une page spécifique qui permettra d'abonder les dons faits par leurs collaborateurs.