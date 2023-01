Défi Viva for Life : Walk for Life 2023 à Schaerbeek à partir du 23 janvier

Détail de l'événement :

Walk for Life, saison 3, c’est parti.

Il y a trois ans, Nancy a créé un défi " Walk for Life " qui s’inscrit dans l’opération Viva for Life qui vient en aide aux enfants défavorisés. Vu l’engouement des saisons précédentes, elle a donc décidé de rempiler.

Mais Walk for Life, c’est quoi ? Le principe est simple, elle s’engage à faire plus de 120kms par semaine jusqu’au 23 décembre et demande à des gens de la parrainer devenant ainsi ses " parrains ". Le petit plus, elle propose aux parrains soit de venir marcher avec elle soit d’aller discuter autour d’un petit verre. Bonne action & convivialité peuvent aller de pair. Les enfants ont besoin de nous. On ne lâche rien !!