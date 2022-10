Défi Viva for Life : Viva fer Life

Détail de l'événement :

Les 28, 29 et 30 octobre, venez jouer au Jeu de Fer au profit de Viva For Life ! Chaque joueur fait un don pour une partie de jeu de fer. L'argent récolté sera intégralement reversé à l'association. Vous ne connaissez pas ce jeu ? C'est l'occasion d'essayer ! Mélange entre un billard et une pétanque, ce jeu convivial fait partie du patrimoine tournaisien. Vous tapez un fer à l'aide d'un bâton et votre fer doit arriver le plus près possible de la broche du fond.

Les Escampeux de Chercq se feront un plaisir de vous accueillir et de vous expliquer les règles. Venez nombreux !