Défi Viva for Life : Viv'la récup

Détail de l'événement :

" Viv’ la récup " comme son nom l'indique toutes les réalisations des résidents sont faites à partir de matériaux de récupération. Ils donnent une deuxième vie à du matériel destiné à être jeté.

" Viv’ la récup " est un défi qui se veut aussi intergénérationnel et rassembleur. Ouvert à tous, résidents, membres du personnel, familles et proches. Comment ?

Au départ de la " récup " d’objets, de matériaux, de matières premières… dont on ne fait plus rien, il s’ agit de les transformer et de leur redonner vie au sein d’ateliers créatifs, espaces d’échanges de savoirs, lieux de rencontres et de convivialité. Les ateliers auront lieu tout au long de l’année.

Un "compteur géant ", placé au coeur de notre résidence, grimpera au fil de nos ventes, boostera notre énergie et motivera notre engouement.