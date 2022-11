Détail de l'événement :

Vous avez 5 minutes et 5€ à donner à Viva For Life lors de la "Féerie en roulotte" à Harchies les 17 et 18 décembre ? Venez me voir sous le chapiteau ? (Bali Therapy) Je vous fais découvrir mon univers à travers quelques gestes du Pijat Kepala, le massage balinais du crâne et du cuir chevelu ?