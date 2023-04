Défi Viva for Life : Vente de savons 100 % naturels faits maison dans le Limbourg du 13 avril au 04 décembre

Détail de l'événement :

Muriel a décidé de créer et de vendre des savons 100 % naturels réalisés à l'aide d'huiles essentielles naturelles et de colorants naturels au prix de 5- € au profit de Viva for Life pour aider un maximum les enfants démunis.

Elle adore les enfants et trouve révoltant qu’un grand pourcentage d’entre eux restent dépourvus et laissés pour compte. Vendre un maximum de savons pour récolter la somme la plus importante possible pour aider les projets organisés pour les enfants démunis. Très important, son mari l’aide dans le processus de création car elle est très handicapée . Il s’appelle lui-même le "fondeur" car il faut pour commencer faire fondre la base de savon.