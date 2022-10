Détail de l’événement :

Les 22 et 24 novembre, la SNCB organisera un marché pour la bonne cause dans le bâtiment de direction Atrium à Bruxelles. Les collègues, répartis sur 14 stands, auront la possibilité d’y vendre des produits de leur choix au profit de Viva For Life ou De Warmste Week et recevront un soutien financier supplémentaire de 500 € de la SNCB pour leur défi ! Je décide d’y participer en proposant à la vente diverses pâtisseries maison (cookies, brownies, mélos cakes…)