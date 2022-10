Détail de l’événement :

Afin de soutenir l’opération Viva For Life qui vient à Bertrix prochainement, le BBC92 organise une vente de cookies fait maison ! Nous comptons sur les groupes des loisirs, de jeunes et de compétiteurs pour vendre nos délicieux cookies auprès de la famille, amis, connaissances… Au profit de la bonne cause !

2 types de paquets de cookies sont proposés : 1 paquet de 7 cookies au chocolat : 5€ / 1 paquet de 7 sablés : 5€.