Je vais confectionner des biscuits au miel, les cuire dans le vieux four à pain du village et les vendre afin de récolter des fonds pour cette cause qui me tient tant à cœur. Enfant, je confectionnais déjà les biscuits au miel entourés de mes sœurs et amis, et nous les cuisions et vendions lors de la fête du pain à Botassart.

Aujourd’hui c’est une évidence pour moi de me lancer dans cette direction pour mon propre défi.