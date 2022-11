Défi Viva for Life : VBH Team clap 2ème à Liège

Détail de l'événement :

Ils espèrent marcher 350 km à 7, chacun à hauteur de ses capacités. Ils marcheront parfois seuls, parfois en équipe. Leur objectif est de faire aussi bien que lors de leur première participation et pourquoi pas, un peu mieux ;-) Ils comptent sur les collègues pour les soutenir moralement et financièrement.

Deuxième édition pour la VB Team qui est rejointe par une collègue de Huy... Liège-Huy même combat. Ils rencontrent tous les jours, dans leurs missions de service public, des personnes qui ne parviennent plus à boucler leur fin de mois. Pour les parents, cela a évidemment des répercussions sur leurs enfants. Ils ne peuvent pas rester insensibles. C'est pourquoi ils ont décidé de les relancer dans l'aventure. Leur première participation avait lieu en plein pendant la pandémie. Difficile de réaliser des actions collectives ... Ils ne vont donc pas bouder leur plaisir de se retrouver tous ensemble (et pour une bonne cause, en plus !).