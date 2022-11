Défi Viva for Life : Ukebox for Life à Eghezée à partir du 10 novembre

Détail de l'événement :

Bonjour à toi et bienvenue à Ukebox for Life!

Cette année, Hubert s'est lancé comme défi d'écrire une chanson, au Ukulele, à chacun.e de ses donateurs. Il n'a rien préparé à l'avance; chaque chanson sera unique et originale puisque c'est TOI qui lui donneras l'idée, le thème. Une fois la chanson écrite, il en fera une petite vidéo qui sera postée sur YouTube. (Ce ne sera sans doute pas une pièce d'anthologie non plus, mais peu importe. Ce qui compte c'est de faire grimper la cagnotte)

Alors, allons-y! Le Ukebox est ouvert !!! Merci d'avance pour ta générosité.