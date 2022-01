Défi Viva for Life : Trairies for Life - 4ème édition

Détail de l'événement :

Un défi sous le signe de la tradition andennaise des trairies pour soutenir Viva for Life 2022 !

Rejoignez nous nombreux à Andenne !

Pour sa quatrième édition, le défi "Trairies for Life" souhaite bien évidemment battre les montants obtenus lors des 3 premières éditions Mais au delà du chèque que nous pourrons apporter au Cube VIVA FOR LIFE, c'est avant tout une aventure humaine, solidaire et généreuse que nous souhaitons une fois encore faire vivre à nos bénévoles, nos donateurs et toutes les personnes qui souhaiteront nous soutenir !

Un peu d'histoire : l’origine des Trairies reste, encore aujourd’hui, assez mystérieuse. Certains historiens évoquent le 17ème siècle, d’autres le 18ème siècle et d’autres encore évitent d’aborder la question… S’il est difficile d’arrêter une date précise, on peut cependant affirmer que les premières mentions officielles des Trairies remontent au début du 19ème siècle.

Aujourd'hui encore, cette tradition rassemble nombre de Andennais durant la nuit du 24 décembre, durant laquelle ils partagent ensemble le plaisir du jeu et surtout la dégustation des célèbres cougnous.

Venez vous aussi découvrir cette tradition et goûter au plaisir de la générosité !