Défi Viva for Life : Trairie for life à Andenne à partir du 24 mars

Détail de l'événement :

La tradition andennaise des trairies est un jeu de cartes qui permet à 10 joueurs autour de la table de remporter des cougnous ou la bûche de Noël !

Au début du 20ème siècle, à Andenne, les Trairies se déroulaient dans les trois boulangeries de la Place du Perron et déjà, les Andennais se déplaçaient en masse pour l’occasion. Dans ces établissements, caves, chambres, cuisines et greniers étaient réquisitionnés… On estime que ce n’étaient pas moins de 270 parties qui y étaient jouées et près d’une tonne de cougnous qui était mise en jeu ! Les réjouissances débutaient après la messe de minuit et se poursuivaient jusqu’à l’avant-dîner du 25 décembre. Elles reprenaient ensuite le 26 décembre, jour de la Saint-Etienne, anciennement chômé à Andenne. Après avoir été dénigrées à la fin du 19ème siècle, les Trairies ont été remises à l’honneur après la Première Guerre mondiale. Depuis lors, elles font à nouveau la fierté et la joie des fêtes de fin d’année andennaises !

Le comité Trairies for Life remet donc à l'honneur cette belle tradition afin de mobiliser la solidarité autour de Viva for Life !