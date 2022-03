Défi Viva for Life : Tomorrow Stars, un concours de chant solidaire

Détail de l'événement :

Aux côtés de Viva for Life depuis des années, les défis organisés pour les Lions Club ne sont pas en reste. C'est du côté de Charleroi que le Lions Club Charleroi Horizon organise un concours de chant amateur au profit de l'opération de solidarité.

Un public, un jury, des participants et une ambiance conviviale, sans oublier les récompenses qui attendent les chanteur.euses qui se captiveront les oreilles du jury, dont un enregistrement en studio pour la catégorie adulte.

Les invités sont Mezzo Mezzo, Pierre Lorand de Classic 21, Dida Robbert et Laurent Jackson en tant que coaches vocal.



Les éliminatoires se tiendront les 14 et 15 mai 2022 et ce pour trois catégories : 7-12 ans; 13-17 ans et adulte (+ de 18 ans).

La finale se tiendra le 10 septembre.

Tentez votre chance en partageant votre passion de manière solidaire.