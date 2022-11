Défi Viva for Life : Tombola de l'Institut Notre Dame de Bertrix à partir du 12 décembre

Détail de l'événement :

Cette tombola aura lieu durant la semaine suivante : 19/12 au 22/12 voire même du 12/12 au 22/22 (vente des billets). Celle-ci se fera au sein de l'école et l'achat des billets qui sera, nous l'espérons, fait par des élèves, des parents/familles, des professeurs et/ou membres du personnel. Les différents lots de cette tombola seront d'une part, issus d'une récolte dans différents commerces et d'autre part, réalisés par les élèves. L'argent récolté lors de cette tombola sera reversé entièrement à Viva for Life.