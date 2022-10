Détail de l'événement :

A l'occasion du Viva for Life qui se déroulera à Bertrix à partir du 17 décembre jusqu'au 23 décembre 2022, la planche à roulettes organise une tombola afin de faire gagner un BMX d'une valeur de 700 euros. Tous les fonds seront reversés pour l'action Viva for Life. La tombola commencera le vendredi 9 septembre 2022 à 10 heures et se terminera le vendredi 16 décembre à 18 heures. Le gagnant sera tiré au sort le samedi 17 décembre sur la place des 3 fers. Soyez nombreux !