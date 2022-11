Défi Viva for Life : The Great Raclette à Bruxelles le 16 et 17 décembre

Détail de l'événement :

Recevoir des opportunités est essentiel pour trouver son chemin dans la vie. Grâce à la confiance et aux opportunités que des gens lui ont accordées par le passé, elle a voulu saisir l'opportunité d'organiser deux dîners de levée de fonds tendance. Ensuite elle reversera les recettes aux associations et aux personnes qui luttent quotidiennement contre la pauvreté des enfants et des opportunités au sens large.

Le but de The Great Raclette est de collecter des fonds en rassemblant des amis et de futurs amis pour une soirée de fromage fondu, de produits rassurant et de musique adaptée dans un lieu raffiné et bien décoré. Ils espèrent que ces deux premières éditions, le 16/12 et le 17/12 formeront le début d'une aventure plus grande, et qui pourquoi pas, pourrait devenir un rendez-vous annuel.