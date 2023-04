Défi Viva for Life :Tennis & Padel Challenge à Wemmel le 26 août

Détail de l'événement :

Bienvenue à cette 5ème édition du " Viva For Life Tennis & Padel Challenge " au profit de Viva For Life ! Afin de vous assurer une organisation au top du top, voici le règlement et les informations pratiques :

Programme de la journée :

10h : Début du tournoi tennis + padel

18h : Remise des prix

19h : Barbecue

20h : Tombola Règlement

Padel : Toutes les catégories seront mélangées. 24 paires maximum peuvent s'inscrire. Poules de 3 (30 minutes de jeu par match donc 1h de poule). Le meilleur de chaque poule sortira et poursuivra son parcours dans le tableau final : 1/4, 1/2 et finale. 20 euros par paire (10 euros par personne).

Tennis : DM, DD, DMX. 72 paires maximum peuvent s'inscrire. Poules de 3 (30 minutes de jeu par match donc 1h de poule). Le meilleur de chaque poule sortira et poursuivra son parcours dans le tableau final : 1/8, 1/4, 1/2 et finale. 20 euros par paire (10 euros par personne).

1 seule inscription sera acceptée par discipline.

Vous pouvez vous inscrire au Padel + Tennis. Mais sachez que si vous arrivez dans le tableau final des deux côtés, vous pourrez poursuivre que dans une des deux disciplines. La meilleure paire après sera alors repêchée pour poursuivre le tournoi à votre place.

Vous devez être disponibles TOUTE la journée.

Vous recevrez votre horaire par mail pour votre poule quelques jours avant l'événement. Tous les tours finaux se feront entre 16h et 18h.

Soyez sur place 30 minutes à l'avance pour payer votre inscription et veiller au bon déroulement de la journée et éviter les retards.

Clôture des inscriptions le lundi 16 août à minuit.

Les premiers arrivés seront les premiers servis ! Il n'y aura malheureusement pas de place pour tout le monde... ALORS GO !

D'avance merci pour votre générosité !