Détail de l'événement :

La Team d'USANA Belgium organisera un lunch au profit de Viva for Life le 10 Décembre 2022.

La santé, l'excellence, l'intégrité et la communauté sont les valeurs que nous voulons surtout transmettre. Soutenir, encourager et prendre soins des autres (et dans le monde) à vivre une vie plus heureuse et plus saine.