Défi Viva for Life : St Clem For Life 2023 à Watermael-Boitsfort

Détail de l'événement :

En tant que mouvement de jeunesse, la 29-33 Unité Saint-Clément est forcément très sensible à la cause défendue par Viva For Life, en ce qu'elle touche la jeunesse.

Toute l'année durant les chefs donnent bénévolement "du temps, du talent et du cœur" en faisant vivre leur Unité adorée. Ils participent, entre autres, annuellement à l'Opération Arc-en-Ciel, également pour la jeunesse.

Bref, Viva For Life est une occasion d'apporter leur pierre à l'édifice, via diverses activités qu'ils vont placer sous son signe.

Leur objectif est de sensibiliser les jeunes et les parents de leur Unité au projet de Viva For Life et de récolter de quoi participer à rendre la vie plus belle à des enfants moins privilégiés dans la vie.