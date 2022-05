Défi Viva for Life : Spinning sur la Place de Mons

Détail de l'événement :

Organisation d'un cours de 3 heures de spinning sur la Place de Mons ainsi qu'un cours de Zumba lors du Summer Dance de Mons 2022.

Les participants seront invités à payer un forfait de 40€ pour les 3 heures.

Des personnalités publiques et des hommes politiques seront invités à participer au défi.

Les participants peuvent se faire parrainer et inviter leurs proches, amis et famille à verser une 'participation-don' au défi Viva for life.

Tous les bénéfices de l'évènement seront reversés aux associations financées par Viva for Life..