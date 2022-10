Défi Viva for Life : Souper retour en enfance

Détail de l'événement :

Ces organisateurs font partie d'une jeune chambre Internationale de Famenne-Ardenne Ardenne, une association à but non lucratif dont de but est de prodiguer des actions positives dans sa région. Dans le cadre de la campagne annuelle de Viva For Life, ils organisent une soirée caritative, dont tous les bénéfices seront reversés à l'association Viva for life. Leur repas caritatif sur le thème "retour en enfance" aura lieu le samedi 10 décembre 2022. Durant cet événement, un repas, suivi d'une soirée dansante ainsi qu'une grande tombola, est prévu.