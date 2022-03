Détail de l'événement :

Depuis des années déjà la commune d'Antoing se mobilise au profit de Viva for Life, sans exception cette année-ci, des habitants se mobilise à nouveau pour faire vivre leur localité et associer leurs énergies au proft de Viva for Life

Un souper estival animé par S.B.N concept se tiendra le samedi 3 septembre 2022 à l'Ecole Communale de Péronnes