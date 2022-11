Détail de l'événement :

L’équipe de l’Abbaye de Villers soutient l’édition Viva for Life 2022. Le vendredi 2 décembre 2022, l’Abbaye accueillera l’artiste belge Antoine Armedan pour un concert acoustique dans la salle romane. Le concert sera suivi d’un repas "Tartiflette". Tous les bénéfices de la soirée (entrées, bar et repas) seront intégralement reversés à Viva for Life.