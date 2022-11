Défi Viva for Life : Soirée dansante et karaoké à Anderlecht le 26 novembre

Détail de l'événement :

Le personnel bénévole de la commune d'Anderlecht en association avec le Collectif de la Roue est heureux de vous inviter à sa grande soirée au profit de Viva For Life en la salle Java.

Au programme:

Mini-disco de 18h à 19h

Karaoké de 19h à 22h

Soirée dansante à partir de 22h

Tombola, stands au profit de Viva For Life

Les bénéfices de cette soirée seront reversés à Viva For Life lors du passage de la Caravane Vivacité dans la commune d'Anderlecht, le 21 décembre 2022. Une grande course de Pères et Mères Noël y sera organisée pour l'occasion. Suivez la communication communale qui arrive.