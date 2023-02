Défi Viva for Life : Siméon Grimpe l'équivalent de l'Everest à Vesqueville à partir du 06 février

Détail de l'événement :

Pour un monde plus juste, des enfants, toujours plus nombreux, ont besoin du soutien de Viva For Life. Siméon remet le couvert cette année, avec un objectif qui promet de piquer.

Après le Mont Blanc en 2021, Siméon tentera de grimper l'équivalent de l' Everest en 2023. Grâce à vos dons, il espère que le montant de sa cagnotte atteindra des sommets !

La légende du Colibri. Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : – " Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! " Et le colibri lui répondit : – " Je le sais, mais je fais ma part. "