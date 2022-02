Détail de l'événement :

Rendez-vous ces 28 et 29 mai 2022 à la salle "Le Parvis" sur la Grand Place de Saint Ghislain, pour notre Salon des Artisans au profit de Viva for Life. Pour l'occasion, des cœurs fait avec amour et dévouement offerts par nos artisans vous seront proposés à la vente!