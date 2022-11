Détail de l'événement :

En tant que magasin ecoresponsable pour la petite enfance, La Cabane des Lutins est particulièrement sensible à la pauvreté enfantine. A l'occasion de la fête de Saint Nicolas et profitant de sa présence, la cabane des Lutins veut s'inscrire dans l'événement Viva for Life au profit des enfants. Bar Viva for Life pour les parents pendant l'accueil des enfants par Saint Nicolas.