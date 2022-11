Défi Viva for Life : RSC ANDERLECHT - FROMAGE à Anderlecht à partir du 22 novembre

Détail de l'événement :

Le Royal Sporting Club Anderlecht présente : Fromage. Un livre cherche et trouve et une histoire audio sur Hamza. Hamza est une jeune souris d'origine modeste qui a un grand rêve : jouer pour les Mauve et Blanc. Une histoire d’opportunités, celles que l’on reçoit, et celles que l’on prend. Une histoire qui raconte la vie dans une grande ville. Développer son talent. Défendre ses intérêts. Être fier de ses origines. Autant de thèmes qui tiennent à cœur le RSC Anderlecht. Par livre vendu, 5 € seront versés à De Warmste Week et à Viva for Life. Plus d'informations suivront bientôt.