Détail de l'événement :

Les Matinales BeA organise un Rallye/balade au roadbook pour Oldtimers - GT et Cabriolets et exceptionnellement afin d'apporter un maximum au profit de Viva For Life.

Ils acceptent tous véhicules peu importe l'âge, le modèle ou la marque du véhicule. Balade au roadbook boule/flèches accessible même au débutant.