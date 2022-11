Défi Viva for Life : ReLIONS Tournai - Bertrix : Le Défi ! à Rochefort à partir du 18 novembre

Détail de l'événement :

Comme chaque année les Lions se mobilisent aux côtés de Viva for Life dans le but d’accompagner des enfants de 0 à 6 ans qui vivent dans la pauvreté. Cette année, ils ont décidé de faire plus que remettre un "simple" chèque au cube. Ils vont apporter leur don en pédalant.

Les samedi 17 et dimanche 18 décembre, les ReLions, à vélo, de la Grand Place de Tournai (ancienne cité du Cube) à la Grand Place de Bertrix, en utilisant un maximum de routes du réseau de voies lentes et en passant en différents points relais animés par les clubs Lions. Cela représente environ 265 km. Il s’agit donc bien d’une succession de 8 tronçons reliant un club à un autre. Ces tronçons sont longs, d’une trentaine à une cinquantaine de km. Le but n’est donc pas un défi personnel dans lequel une personne va effectuer les 265 km d’une traite, mais bien d’un défi collectif durant lequel chaque participant (Lions ou autre) roule une ou plusieurs partie(s) du trajet. Mais le 17 et 18 décembre, il risque de faire froid ! Oui, effectivement et cela fait partie du défi tout en pensant que nous roulons pour le mieux-être d’enfants qui n’ont pas la possibilité de bénéficier de chauffage toute la journée.

"Alors, nous aussi nous pouvons braver la météo incertaine de cette époque de l’année."

Le départ sera donné depuis la Grand Place de Tournai le samedi 17 décembre à 10h00 et l’arrivée prévue à Bertrix le dimanche entre 17h30 et 18h00.

Tronçon 1 : Tournai >>> Ville Pommeroeul : 34 km. Départ : 10h00 – Arrivée estimée entre 11h20 et 12h15

Tronçon 2 : Ville Pommeroeul >>> Mons : 26 km Départ : 12h30 – Arrivée estimée entre 13h30 et 14h15

Tronçon 3 : Mons >>> Jumet : 35 km Départ : 14h45 – Arrivée estimée entre 16h10 et 17h05

Tronçon 4 : Jumet >>> Namur : 49 km Départ : 17h25 – Arrivée estimée entre 19h25 et 20h40 Le dimanche 18 décembre :

Tronçon 5 : Namur >>> Ciney : 36 km Départ : 9h00 – Arrivée estimée entre 10h25 et 11h25

Tronçon 6 : Ciney >>> Jemelle : 29 km Départ : 11h40 – Arrivée estimée entre 12h50 et 13h40

Tronçon 7 : Jemelle >>> Libramont : 40 km Départ : 14h00 – Arrivée estimée entre 15h35 et 16h40

Tronçon 8 : Libramont >>> Bertrix : 15 km Départ : 17h00 – Arrivée estimée entre 17h35 et 18h00

C’est à ces points relais que les participants peuvent rentrer ou sortir du défi, chacun roulant le nombre de tronçons souhaités. Le club Lions du coin " anime " le point relais et proposera un local chauffé équipé de sanitaires, collation ou repas plus conséquent en fonction de l’heure, bar, assistance technique pour les vélos (réparation, gonflage, recharge batteries, …), … Le samedi soir, les clubs de Namur vont nous organiser un repas simple et convivial pour nous remettre de cette belle première journée. Ce repas est évidement ouvert à tous les accompagnateurs et supporters. Nous avons également réservé une soixantaine de lits à l’Auberge de Jeunesse de Namur pour tous ceux qui souhaitent suivre le défi sur les 2 jours puissent passer une nuit réparatrice.

Ce défi est bel et bien une action de solidarité ouverte à tous, chaque participant s’acquittera d’un don de minimum 15€ via le site de Viva for Life, sachant qu’un don de 40€ minimum est déductible. Ensemble pédalons et faisons monter le compteur au profit de Viva for Life ! Alors, il ne vous reste plus qu’à vous inscrire via le formulaire et faire votre don sur notre défi.