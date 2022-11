Détail de l'événement :

En association avec Shop in Andenne et la Ville d'Andenne, les commerçants andennais unissent leurs forces pour récolter des fonds pour les enfants dans leur commerce : sur leur comptoir, une petite tirelire à l'effigie de Viva For Life et Shop in Andenne sera présente pour attirer l'attention et surtout la générosité de tous les clients.