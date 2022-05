Détail de l'événement :

Ce samedi 3 septembre, l'organisation Rally for Life se déroulera depuis la Place de Saint-Sauveur pour une balade à travers la Région des Collines et ses alentours. Voiture ancêtres, véhicules de collection ou votre petite pépite motorisée que vous bichonner dans votre garage. Profitez de l'ocassion pour une sortie solidaire au profit de Viva for Life en rejoignant l'équipe de Rally for Life.