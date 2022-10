Défi Viva for Life : Puzzle "Ensemble pour Viva for Life"

Détail de l’événement :

Les accueillantes extrascolaires de la commune d’Herbeumont vont vendre des pièces de puzzle en papier en forme de bonhomme. (1€ le bonhomme, 5€ pour 6)

On demande au participant de décorer ou d’écrire un message sur leur pièce et de la rapporter le lundi 7 novembre à l’Aes de Saint-Médard, le 8 à Herbeumont et le 9 à Martilly. Toutes ces pièces formeront la plus grande affiche possible.

Le 23 décembre, les enfants viendront déposer l’affiche et l’argent récolté dans le cube.