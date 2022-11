Défi Viva for Life : Projet Cordon Vente de délicieuses gourmandises à Lobbes à partir du 16 novembre

Détail de l'événement :

A leur petit niveau, ils souhaitent soutenir Viva For Life qui les soutient. Et ce par la vente de Délicieuses gourmandises. Venez les retrouver les mercredis 16 et 30 novembre et 14 décembre dans le hall d'entrée de l'hôpital de Lobbes ou soutenez leur défi en faisant un don. Mille mercis pour tous ces enfants et toutes ces familles qu'ils accompagnent depuis de nombreuses années. Le Projet Cordon accompagne des familles fragiles et ce dès la grossesse et jusqu'aux 6 ans de l'enfant et cela pour soutenir le bien-être de l'enfant. Ce projet se réalise à partir de la maternité et la pédiatrie de l'hôpital de Lobbes et le service de santé mentale, le Pichotin. Grâce à VFL, leur équipe a pu engager depuis 3ans un éducateur et une psychomotricienne pour quelques heures... Les besoins sont immenses, le projet doit se poursuivre...