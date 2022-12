Détail de l'événement :

Pierret Portes & Fenêtres et l'artiste Stédo combinent leurs savoir-faire afin de créer une œuvre exclusive : un dessin indédit de Stédo sur une fenêtre Pierret. Celle-ci sera mise aux enchères et les bénéfices de cette vente seront reversés à l'action Viva for Life.