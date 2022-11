Défi Viva for Life : Parce que enfance doit rimer avec insouciance à partir du 03 novembre

Détail de l'événement :

Impossible, en tant que maman, de ne pas soutenir Viva For Life. Nous sommes en Belgique, en 2022, et des enfants sont en situation de précarité. Insoutenable, impensable. Nos enfants ont le droit à la meilleure des vies que l'on puisse leur offrir. Mes fins de mois, comme tout isolé, sont parfois compliquées, mais je m'estime heureuse de pouvoir offrir à mon enfant tout ce dont il a besoin pour grandir en toute sérénité. C'est de moins en moins le cas pour tout le monde, et cela n'est pas imaginable. Alors, avec moi, donnons un peu avec beaucoup de cœur.