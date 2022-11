Défi Viva for Life : Opération papillons à Petit Rechain jusqu'au 23 décembre

Détail de l'événement :

La 1ère année, ils ont récolté 650 euros, l'année passée 750 euros... Cette année étant celle que nous connaissons, 500 euros seraient une belle victoire.

Depuis la première année où le cube était à Liège, ils soutiennent Viva for life en famille... Etant institutrice maternelle, Catherine a eu à cœur de lancer ce défi pour récolter des fonds pour soutenir les plus démunis... Ce sera la 3ème année où l'école fabriquera des origamis à acheter pour former un cube... cette année, ils voudraient former des bulles de papillons en origami