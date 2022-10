Détail de l'événement :

Pendant plus de 5 jours, les 70 enfants des quatre classes de 2 et 3ème maternelles se mobilisent: à la place d'apporter une collation, ils mettent l'argent qui aurait été nécessaire à son achat dans la tirelire "Viva for Life" de la classe. À la place, ils préparerons avec les institutrices des collations saines (potage, cake, buffet de fruits, fromage…).