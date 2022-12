Défi Viva for Life : Maria marche pour l'opération en Belgique jusqu'au 30 décembre

Détail de l'événement :

Bonjour, moi, c'est Maria !

Jamais trop tard pour VIVA FOR LIFE : randonnées sur les magnifiques sentiers GR et ne pas rester insensible à la situation actuelle : trop d’enfants vivent dans la pauvreté et sont dans la détresse ! Allons-nous agir ? Alors sans hésiter, vous pouvez me parrainer pour mes kilomètres de marche en participant à la toute belle action de VIVA FOR LIFE !!! Et nous pouvons venir en aide pour lutter contre la pauvreté ! La Magie s’opère grâce à Vous ! Pour me parrainer, je vous invite à faire un don en cliquant sur le bouton ci-dessus : " Je fais un don " . De plus déduction fiscale pour un don de 40€, vous recevrez une attestation fiscale. Merci de nous soutenir dans cette belle aventure !