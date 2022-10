Défi Viva for Life : Marche parrainée et stand de restauration à Bertrix à partir du 17 décembre

Détail de l'événement :

Le but est d'amener le plus grand nombre de marcheurs sur la place de Bertrix le vendredi 23 décembre. Le groupe R2B (Rando - Bistro - Gastro) propose de faire parrainer la marche par le plus grand nombre de personnes.

Ils vont essayer d'associer à leur démarche les groupes de marcheurs de la province de Luxembourg et des communes voisines. L'idée est de proposer une balade dans la Ville avec arrivée sur la Place. Durant toute la semaine (du 17 au 23 décembre), ils tiendront un stand sur la place avec restauration et boissons.