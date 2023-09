Détail de l'événement :

Les Sabots de Godefroy de Bouillon sous le patronage de la Fédération Francophone belge de Marche, les groupes de marcheurs bertrigeois R2B et Randam, le tennis-club de Bertrix et le comité des parents de l'école de la gare de Bertrix organisent une grande marche gourmande et parrainée le dimanche 17 décembre à Bertrix à partir de 9 heures.

Parcours de 5 km (sur route), de 7, 13 et 20 km. Stands dégustation sur le parcours et repas à l'arrivée.